Alassane Pléa, le 4 novembre 2020 en Ukraine. — Efrem Lukatsky/AP/SIPA

Le Français Alassane Pléa a été l’homme du match mardi à Kiev, avec un triplé et une passe décisive lors de la victoire 6-0 de Mönchengladbach contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions.

L’attaquant de 27 ans a ouvert le compteur de son équipe dès la 8e minute d’une reprise foudroyante du droit (1-0). Il a doublé sa mise d’un superbe tir en lucarne à la 26e minute (3-0), et l’a triplée à la 78e (6-0), bien servi dans le dos de la défense à la limite du hors-jeu par son compatriote international espoir Marcus Thuram, qui a énormément pesé sur la défense ukrainienne toute la soirée.

Entre-temps, Pléa avait servi Lars Stindl pour le 5e but (65e). Le Borussia, qui avait mené 2-0 contre le Real Madrid la semaine dernière jusqu’à la 87e minute, avant d’encaisser deux buts dans les dernières minutes, se retrouve provisoirement seul en tête du groupe B avec 5 points, devant Donetsk et le Real Madrid (4 pts). Surtout, Pléa fait parler de lui au bon moment, alors que DD doit donner sa liste pour les matchs de novembre jeudi, et qu’il y a bien une plaçounette à gratter en attaque.