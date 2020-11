ASSE-Montpellier EN DIRECT : Les Verts et le MHSC veulent rebondir après un mois horrible... Suivez le match en live avec nous...

Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On va vous faire vivre depuis le stade Geoffroy-Guichard, ce dimanche à partir de 12h45, une rencontre de Ligue 1 sentant bon la lose automnale. A notre gauche, une ASSE à l’arrêt total depuis son joli succès (0-2) au Vélodrome le 17 septembre : un nul puis quatre nettes défaites pour une 13e place. On vous rappelle l’enchaînement de coups durs pour Claude Puel pouvant expliquer pareille galère depuis un mois et demi, entre la fin de mercato mal goupillée (départ de Wesley Fofana et recrutement échoué in extremis de William Saliba et M’Baye Niang), grave blessure au genou pour Yvann Maçon, plus toujours une grosse liste d’absents avec Debuchy, Retsos, Nordin (blessés) et Moukoudi (Covid-19) en tête. A notre droite, le MHSC (11e) est à peine plus en forme avec ses deux nuls et deux revers depuis un mois, surtout au vu de son improbable claque (0-4) vécue contre Reims à domicile la semaine passée. Accrochez-vous quant à la liste de titulaires absents, du gardien Jonas Omlin au délicieux maître à jouer Téji Savanier, en passant par Hilton, Souquet, Ristic et Le Tallec, tous blessés ou suspendus. Good luck pour prédire dans ce contexte qui pourrait sortir la tête de l’eau dans ce match charnière pour les deux clubs. Allez, on se retrouve très vite pour découvrir ça avec vous, dans un Chaudron évidemment à huis clos.

» Pour vibrer avec nous devant cet ASSE-MHSC, rendez-vous par ici ce dimanche dès 12h45, avec un coup d’envoi à 13 heures…