Karim Benzema a réduit la marque — Martin Meissner/AP/SIPA

Trois jours après sa victoire contre le Barça lors du clasico, le Real Madrid a eu du mal à retrouver ses jambes. Pire, il a failli rentrer KO d’un déplacement compliqué sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, après la défaite catastrophique contre le Shakhtar lors de la première journée de Ligue des champions. Mais, menés 2-0 (doublé de Marcus Thuram), les hommes de Zinédine Zidane ont réussi à sauver les meubles en égalisant dans les arrêts de jeu. Ils ramènent ainsi un petit point, le premier au compteur cette année. Si situation paraît critique sur le point comptable après deux journées, Zizou semble se satisfaire de la manière dont s’est comportée son équipe mardi soir.

« Je pense que notre contenu a été très bon, a déclaré le coach français. Ce nul n’est pas pour moi un soulagement, c’est un résultat mérité. Ce qu’il faut retenir, c’est notre discipline, nous avons toujours cru que nous pouvions retourner la partie. Nous avons eu un adversaire qui nous a mis en difficulté sur deux ou trois actions, on ne s’est pas affolé, on a continué à jouer, à mettre de l’amplitude et de la profondeur. On est revenus avec du caractère, c’est ça que je retiens. Si on continue à jouer comme ça, on fera de belles choses et on gagnera des matchs, c’est sûr et certain. Je suis très content et fier de mon équipe, c’est le plus important. »

Et maintenant, l’Inter

La semaine prochaine, ses joueurs s’attaqueront au plus gros morceau du groupe, du moins sur le papier : l’Inter Milan. Les Italiens ont concédé un nouveau match nul face au leader de la poule, le Shakhtar, avant la double confrontation contre les Merengue. Et à la fin, pas impossible que l’une des deux équipes soit (déjà) éliminée.