Jaume Roures, le patron du groupe Mediapro, lors d'une conférence de presse le 31 mai 2018 à Paris. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Cédric Roussel, président du groupe d’études sur l’Économie du sport, a annoncé mardi soir qu’une « série d’auditions » allait être menée à l’Assemblée nationale pour démêler le conflit qui oppose la LFP et Mediapro. Le député LaRem « fustige l’attitude du groupe espagnol souhaitant renégocier les droits de retransmission du championnat de France et s’inquiète des potentielles conséquences pour le football français et le sport amateur ».

La prise en otage du #sport français par #Mediapro doit cesser !



▶️ L'impact sur toute la chaine du financement du sport peut être dévastateur !



Retrouvez mon communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/bvJaed5ikF — Cédric ROUSSEL (@CedricRoussel06) October 13, 2020

Cette série d’auditions, menée par les membres du groupe d’études, aura pour objet « de placer chacun devant ses responsabilités ». « Nous pensons que certaines choses méritent d’être éclaircies. Nous avons besoin d’avoir une compréhension totale de la situation. C’est pourquoi, nous prendrons contact avec les représentants de Mediapro », a ajouté Cédric Roussel dans une interview accordée à France TV.

« Mediapro ne laisse pas tellement la place à la concertation »

Pour le moment, le député refuse de parler d’une éventuelle catastrophe industrielle. « On est encore assez loin de ce scénario catastrophe. Il existe tout de même un processus contractuel et judiciaire et des recours possibles observe-t-il. Mais, ce n’est pas quelque chose de rassurant lorsque l’on voit la forme et le comportement de Mediapro qui ne laisse pas tellement la place à la concertation. »

Dans L'Equipe du jour, un « bon connaisseur de la vie économique des clubs » estime lui que la situation est « dramatique ». « Si on ne touche pas les droits de Mediapro, certains n’iront pas au bout de la saison », assure-t-il.