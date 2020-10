Christian Gourcuff. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Place à l’épisode numéro 7 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d'abord et longuement sur l'avenir de Christian Gourcuff, l'entraîneur nantais, avant la rencontre contre Brest, dimanche à la Beaujoire. A-t-il raison de s'agacer lorsqu'on lui dit qu'il est fragilisé très sérieusement avec les mauvais résultats? Est-il menacé en cas de défaite contre les Bretons?

Il a aussi été question des déclarations de Waldemar Kita, le président du FCN, dans le journal L'Equipe la semaine dernière. Le préisdent nantais a affirmé qu'il fallait «une séparation entre le centre et les pros». Une sortie très surprenante quand on connaît l'ADN du FCN. Kita a-t-il raison quand il dit ça?

