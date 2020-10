Pauline Ferrand-Prévot en patronne — SIPA

Une victoire ? Mieux, une démonstration. La Française Pauline Ferrand-Prévot a conservé son titre de championne du monde de cross-country VTT en remportant la course élite samedi sur le parcours boueux et glissant de Leogang, près de Salzbourg, dans les Alpes autrichiennes.

🇫🇷 WORLD CHAMPION 🇫🇷



Just incredible from @FERRANDPREVOT 🥇 to seal the UCI XCO World Title! #Leogang2020 pic.twitter.com/G05ZcUFJjC — UCI MTB (@UCI_MTB) October 10, 2020

« PFP », 28 ans, est partie seule en tête dès la première montée proposée au départ de la course et a progressivement accru son avance pour s'assurer un troisième sacre mondial après 2015 à Vallnord en Andorre et 2019 au Mont Sainte-Anne au Québec, avec près de trois minutes d'avance sur sa dauphine, l'Italienne Lechner.