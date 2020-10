Paris-Roubaix n'aura finalement pas lieu en 2020. — Stringer/AP/SIPA

Voilà une nouvelle qui va faire très mal aux fans de gadoue, de souffrance et de routes pavées. Hé oui, l’édition 2020 de Paris-Roubaix, la reine des classiques cyclistes, a été annulée à la demande des autorités en raison du coronavirus, a annoncé vendredi la société organisatrice (ASO).

Initialement programmée au printemps dernier, puis reporté en raison de la pandémie de Covid-19, Paris-Roubaix n'aura finalement pas lieu en 2020. À la demande des autorités, ASO, l'organisateur, a annoncé l'annulation de la course, prévue le 25 octobre.@lequipe — Lunzenfichter Alain (@ALunzenfichter) October 9, 2020

La course, déjà reportée du mois d’avril, devait alors lieu le 25 octobre. La raison est on ne peut plus simple : la Métropole Européenne de Lille (MEL) a été placée en zone d’alerte maximale par le ministre de la Santé Olivier Véran dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

L'épreuve féminine annulée elle aussi

La décision a été prise « à la demande du préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France », a expliqué ASO, « et suite à l'annonce d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la métropole européenne de Lille en zone d'alerte maximale ».

Célèbre pour ses secteurs pavés, Paris-Roubaix, qui a été créée en 1896, est l'un des cinq « monuments », les plus grandes courses d'un jour hors championnat du monde, de la saison cycliste. La première édition de Paris-Roubaix féminin est également annulée, ont précisé les organisateurs qui ont donné rendez-vous au 11 avril 2021, la date inscrite au calendrier de l'année prochaine.