Sébastien Corchia et Jean-Kevin Augustin. — NIKOLAY DOYCHINOV / AFP/ VALERY HACHE / AFP

Juste avant minuit, lundi, la direction du FCN a fait signer deux joueurs, bien connus du football français : Sébastien Corchia et Jean-Kevin Augustin.

Les deux joueurs ont connu des parcours très compliqués depuis plusieurs saisons.

L’ancien défenseur du Mans a été beaucoup blessé alors que l’ex-attaquant du PSG ne s’est pas toujours comporté comme il le fallait durant ses différentes expériences.

Le mercato estival ne s’est jamais étiré sur une période aussi longue cette année. Pourtant, la direction du FC Nantes a trouvé le moyen de conclure deux dossiers (en plus de Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella en juin) à quelques heures du gong final. Comme pour les deux premières recrues, le FCN a engagé respectivement pour trois et deux ans des éléments libres: Sébastien Corchia (29 ans) et Jean-Kevin Augustin (23 ans). Deux joueurs, connus et reconnus par leurs qualités intrinsèques de footballeur, mais restant sur plusieurs saisons très compliquées pour ne pas dire médiocres en termes de temps de jeu. Le FCN s’est offert deux paris, escortés par leur lot d’incertitudes et de risques.

Sébastien Corchia sort d’un long tunnel

Juillet 2017, Sébastien Corchia, qui a honoré sa première et seule sélection chez les Bleus quelques mois auparavant, quitte la grisaille lilloise pour le soleil du FC Séville (pour 5 millions d’euros). Paradoxalement, l’ancien défenseur du Mans ne verra presque jamais la lumière après sa signature en Andalousie. « Il n’a laissé aucun souvenir, estime François David, correspondant du Parisien en Espagne. Tout le monde l’a déjà oublié. C’est dommage, mais on ne l’a jamais vu. » Sa première saison à 22 rencontres en Liga avec Séville est jalonnée de blessures. Ensuite, un long tunnel balisé encore de blessures avec un prêt à Benfica (8 matchs) puis à l’Espanyol de Barcelone (7 matchs). En décembre dernier, il se fait opérer d’une arthroscopie du genou droit. Conséquence : l’ancien Lillois n’a plus joué une seule rencontre de haut niveau depuis un an, la crise sanitaire ne l’ayant pas aidé.

« Il n’a été blessé qu’un Espagne, croyez-moi, le défend Alain Pascalou, ex-directeur technique du Mans. Il a une hygiène de vie irréprochable. Son papa est kiné en plus. » Si Corchia recouvre toutes ses capacités physiques, le FCN comptera dans son effectif « un latéral doit porté sur l’offensive, qui pourrait être très bien dans le 4-4-2 de Gourcuff », selon l’ancien technicien manceau, qui se souvient d’un « joueur modèle ».

Jean-Kevin Augustin à la relance (épisode 3)

Un ex-proche de Jean-Kevin Augustin à l’époque du PSG (en pro de 2015 à 2017) : « Jean-Kevin est puissant, rapide. C’est un joueur de profondeur et un vrai finisseur, mais pas un attaquant qui décroche beaucoup et qui peut servir de liant dans le jeu. Franchement, il peut plaire à Christian Gourcuff. » Pas étonnant que le coach nantais ait validé le profil de l’ancien titi parisien, âgé de 23 ans. Le profil technique a de quoi séduire le Breton, sa réputation sulfureuse et ses dernières expériences ratées (à Monaco et Leeds) beaucoup moins. Formé et révélé au PSG, il a signé son premier contrat professionnel en 2015, avant de partir deux ans plus tard à Leipzig pour obtenir plus de temps de jeu. Lors de sa première saison, il compile 9 buts et 5 passes décisives en onze titularisations.

De mauvaises prestations associées à des problèmes de comportement l’éloignent de plus en plus de l’équipe pro en 2018-2019. Il est prêté à Monaco en septembre 2019 (10 apparitions en cinq mois) puis Leeds (3 matchs) en janvier 2019. En Angleterre, « il s’est blessé aux ischio-jambiers puis avec la crise sanitaire, il n’a pas pu se remettre en forme à 100 %, explique Philippe Hay, journaliste anglais. Marcelo Bielsa [coach de Leeds] a semblé perdre patience avec lui et son prêt n’a pas été prolongé jusqu’à la fin de la saison. » Un retour à Lepzig qui a engendré un imbroglio juridique entre les deux clubs. Chez les Bleus, ça n’a pas non plus été un long fleuve tranquille. Augustin est exclu de l’équipe de France espoirs en septembre 2017 pour avoir mal parlé au sélectionneur, Sylvain Ripoll, puis refuse une sélection chez les Bleuets un an plus tard. Mieux entouré (son agent est Meïssa N'diaye) semble-t-il désormais, Jean-Kevin Augustin vient à Nantes pour relancer une carrière au point mort depuis un peu plus de deux ans.