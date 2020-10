Joachim Duthé, l'entraîneur des JSA Bordeaux-Métropole, au milieu de ses joueurs. — JSA Bordeaux Métropole

C’est une situation incompréhensible et même dangereuse pour les joueurs. Les JSA Bordeaux, club de basket de Nationale 1 (troisième niveau français), vont devoir affronter ce mardi soir Lorient à l’occasion de la 2e journée de championnat sans véritable entraînement dans les jambes depuis dix jours ! Depuis lundi 28 septembre, ils n’ont en effet plus accès au Palais des Sports en raison des mesures prises par la préfecture de la Gironde face à l’épidémie de Covid-19.

Ces derniers jours, ils ont donc demandé le report de cette rencontre mais la Fédération Française de basket leur a refusé ! « Cela fait maintenant plus d’une semaine que les joueurs de Joachim Duthé et Matthieu Hubert n’ont plus mis les pieds dans aucun autre gymnase de Gironde pour shooter, répéter les gestes techniques, travailler tactiquement… », explique Jérémy Sarre, le directeur sportif.

Pour être précis, les joueurs ont eu deux séances. Un match amical organisé dans le Lot-et-Garonne vendredi dernier et perdu, et une séance sur la route de la Bretagne au beau milieu de la Vendée lundi. Ils se présentent donc à Lorient sans aucune préparation et, surtout, il y a un risque de blessure bien plus important pour les joueurs.