Adrien Rabiot — UK Sports Pics/SIPA

Plutôt détendu à l’heure d’aborder sa première conférence de presse de la semaine, Didier Deschamps avait une mauvaise nouvelle à annoncer en préambule que son humeur rigolarde ne pouvait laisser présager : cas contact à la Juve, Adrien Rabiot ne sera pas de la partie avec l'équipe de France pour le premier amical, contre l’Ukraine.

« Il va devoir respecter le protocole sanitaire imposé par les autorités italiennes, qui demandent un isolement de cinq jours avec deux tests effectués. Il nous rejoindra au plus tard jeudi et il ne pourra donc pas être présent au match contre l’Ukraine. Mais il devrait être là pour les deux suivants. »

Joueurs et encadrement de la Juventus ont été placés samedi à l’isolement, une procédure qui ne les empêche ni de s’entraîner, ni de jouer, mais interdit les contacts avec l’extérieur, après deux cas de Covid-19. Ces cas ne concernent ni des joueurs, ni des membres du staff technique et médical.

« Le Covid prend beaucoup de place »

Le sélectionneur, qui ne prévoit pas de remplacer l’absent de dernière minute pour l’amical de mercredi, a déjà assimilé la variable Covid à la gestion de son groupe. « On a un petit vécu avec les situations qu’on a dû gérer en septembre [forfaits de Mandanda et Mbappé] », tempère-t-il. Et de poursuivre, solennel.

« On n’est pas à l’abri d’avoir des cas, même en prenant un maximum de précautions. Je ne vous cache pas que le Covid prend beaucoup de place, certainement trop, mais on est obligés de faire avec. On est obligés de faire en sorte de respecter les différents protocoles pour faire les choses comme il se doit. Il n’y a pas de risque zéro et ça ne sera probablement pas différent en novembre. On espère qu’en mars la situation sanitaire aura bien évolué. On est sur du court terme. Même le moyen terme, on ne sait pas, on n’a pas les réponses »

Côté ukrainien, six joueurs ont déjà été placés à l’isolement à cause de l’apparition de nouveaux cas au sein de l’effectif du Shakhtar Donetsk et manqueront le déplacement mercredi au Stade de France.