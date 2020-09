Les Boxers de Bordeaux n'ont plus accès à la patinoire Mériadeck. — Clément Carpentier - 20 Minutes

Plusieurs clubs girondins ne peuvent plus jouer et s’entraîner en raison de l’arrêté de la préfecture de la Gironde.

Pour l’instant, la préfète refuser de donner des dérogations à ces clubs qui ne savent pas comment faire alors que des matchs arrivent.

Ils sont les seuls en France dans ce cas. Le ministère des Sports a décidé de se saisir du dossier.

C’est une décision qui fait beaucoup de vagues. La préfète de la Gironde Fabienne Buccio refuse de donner une dérogation à plusieurs clubs de haut niveau du département pour avoir accès à leurs structures sportives. Ce lundi, ces clubs ne peuvent ni jouer et ni même s’entraîner. Il s’agit des hockeyeurs des Boxers de Bordeaux (Ligue Magnus), des handballeuses de Mérignac (Ligue Féminine), des basketteurs des JSA de Bordeaux (Nationale 1), des volleyeurs et volleyeuses des Burdis et de Saint-Jean d’Illac…

Là où la situation devient très compliquée pour ces clubs, c’est que la préfecture de Gironde est la seule en France à avoir pris cette décision. Par exemple, on continue à jouer et à s’entraîner en région parisienne ou à Marseille et Nice où la situation sanitaire est pire qu’à Bordeaux. Que ce soit aux Boxers ou au MHB, les dirigeants se demandent comment faire et tentent de s’organiser.

Coronavirus : Portes closes pour les bars dès 22 h sur la métropole de Bordeaux, salles de sport, piscines fermées sur toute la Gironde https://t.co/eCdgJCZFqp via @20minutesBord pic.twitter.com/3CCL8xyHov — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 25, 2020

Une décision « incompréhensible » pour les Boxers

La situation la plus urgente est celle hockeyeurs bordelais. Ils doivent tout simplement recevoir les Rapaces de Gap mardi soir à la patinoire Mériadeck. Pour l’instant, l’arrêté de la préfète interdit la tenue de ce match : « C’est incompréhensible. On est à 24 heures d’un match. On a posé les questions vendredi et on n’a pas reçu de réponse officielle pour le moment. On ne peut même pas s’entraîner ! Pendant ce temps-là, on joue dans d’autres endroits plus touchés que le nôtre », désespère Thierry Parienty, le président du club.

Prochain match Mardi soir 20h15 sur la glace de la Patinoire Mériadeck contre @Lesrapacesdegap !

Billets en vente sur https://t.co/S2iRE8cuB7#SLMhockey — Boxers de Bordeaux (@BoxersBordeaux) September 26, 2020

« On nous a mis la jauge à 1.000 spectateurs après il a fallu qu’on adapte la patinoire et maintenant, on ne peut même plus y avoir accès. Comment on va faire sans entraînement pour les matchs à l’extérieur ? Si la décision est maintenue, il faudra aller s’entraîner à deux heures de Bordeaux ! On n’a pas forcément les moyens. Ça nous coûterait au moins 2.000 euros par jour. La situation est très compliquée… », ajoute-t-il. Il précise que si son équipe doit s’arrêter 15 jours (le temps de l’arrêté), il en faut autant pour se réathlétiser. Et l’équité sportive ? Thierry Parienty préfère ne même pas y penser.

Le MHB envisage d’aller s’entraîner à Marmande

A quelques kilomètres de là, le directeur sportif du Mérignac Handball Raphaël Benedetto a fait sa dérogation en fin de week-end : « On aimerait au moins pouvoir s’entraîner car on a un match à préparer [à Chambray]. On n’a pas encore demandé le report ».

Raphaël Benedetto imagine déjà tous les scénarios possibles comme aller s’entraîner trois fois par semaine à Marmande dans les Landes avec deux autres séances à Bordeaux en extérieur. Il rappelle, comme son camarade des Boxers, que son équipe est la seule à se retrouver dans cette situation dans son championnat.

La mairie va remettre le sujet sur la table dès demain

C’est également « l’incompréhension » qui domine à la mairie de Bordeaux face à cette décision comme l’explique Mathieu Hazouard : « On ne comprend pas cette décision et on apporte bien sûr notre soutien aux différents clubs. Il faut avoir plus de considération pour le sport bordelais ! » Selon les informations de 20 Minutes, le maire écologiste Pierre Hurmic compte remettre le sujet sur la table de la préfète dès ce mardi. Le Ministère des Sports pourrait lui aussi mettre son nez dans cette situation très particulière.