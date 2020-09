Neymar — Stephane ALLAMAN/SIPA

Une petite alerte pour Neymar ? Le Brésilien, auteur d’un très grand match contre le Stade de Reims dimanche soir, s’est plaint auprès de Thomas Tuchel​ d’une gêne à un mollet à la fin de la rencontre. La star parisienne a senti « quelque chose », sans que ça n’alarme pour autant l’entraîneur allemand.

« Il m’a dit : "Je sens quelque chose". Je pensais que c’était un coup mais sur les images, ce n’est pas un coup, je dois en parler avec les médecins », a expliqué le technicien parisien en conférence de presse. « Je ne pense pas que ce soit une blessure. Il a des douleurs, un peu, mais c’est normal, il a pris quelques coups. Je ne pense pas que ce soit sérieux », avait déclaré l’Allemand quelques minutes plus tôt au micro de la chaîne Téléfoot.

« Il a joué 6, 8 et 10 »

Neymar faisait son retour dans l’équipe parisienne dimanche après avoir purgé deux matchs de suspension consécutifs à son exclusion face à Marseille (0-1) le 13 septembre dernier. Et Tuchel, particulièrement satisfait de la prestation de son joueur au milieu de terrain, n’a pas tari d’éloges à son égard.

« Il a fait trop défensivement. Normalement je veux qu’il joue comme 10 et il a joué 6, 8 et 10 ! Il a fait une très bonne première mi-temps et un grand match en général », a estimé Tuchel après la rencontre.