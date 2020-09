Reims-PSG EN DIRECT: Icardi marque mais les Parisiens gâchent beaucoup... Reims encore dans le coup...

Ils sont réunis, et il va falloir en profiter ce soir parce qu’on n’est pas près de les revoir. Les quatre fantastiques du PSG, Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, devraient être alignés dès le coup d’envoi ce soir face à Reims. Le dernier match avant un moment pour le dernier cité, qui a écopé de quatre matchs de suspension ​pour son crachat sur Alvaro lors du Classique contre l’OM. Et on saura bientôt si Neymar doit s’attendre à manquer quelques rencontres aussi… Bref, dommage pour le Stade de Reims, qui doit affronter une équipe parisienne presque au complet et qui a besoin d’enchaîner après quelques faux pas inhabituels.

>> On se donne rendez-vous vers 20h30 pour suivre ce match ensemble…