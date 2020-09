Tour de France EN DIRECT: Une étape de transition... mais qui grimpe quand même!.. Suivez la 14e étape en live

Ce matin, les coureurs doivent maudire les hommes qui ont tracé ce Tour de France. Au lendemain d'une étape où ça n'a jamais arrêté au coeur de l'Auvergne et à la veille d'une arrivée au sommet du très difficile col du Grand Colombier, ils ne peuvent même pas se dire qu'ils auront droit à une étape pépère pour recharger les batteries. Bien sûr, la route du jour entre Clermont et Lyon offre bien plus de répit, mais ce ne sera pas non plus un long fleuve tranquille. Il faudra se farcir trois belles montées, dont le long Col du Béal, avant l'arrivée casse-patte dans les rues de Lyon. Bref, il y a encore de quoi faire pour ceux qui auront le courage d'y aller.

>> On se retrouve vers 15h00 pour suivre cette étape (pas si) de transition avant la montagne...