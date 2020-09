Zack Holmes et le Stade Toulousain contre Montpellier au stade Ernest-Wallon, le 23 février 2020. — Rémy Gabalda / AFP

Vaincu avec les honneurs à Clermont dimanche (33-30) lors de l’ouverture du Top 14, le Stade Toulousain lance sa saison à domicile samedi contre La Rochelle.

Les Rouge et Noir vont retrouver leur enceinte pour la première fois depuis le 23 février, devant une jauge très réduite pour cause de coronavirus.

Du jamais vu depuis le 23 février et le succès sur Montpellier (25-7). Le Stade Toulousain va évoluer à Ernest-Wallon ce samedi face à La Rochelle, lors de la deuxième journée du nouveau Top 14. L’ancien s’est arrêté début mars, bloqué par le coronavirus, et l’enceinte de 19.000 places s’est retrouvée orpheline de ses Rouge et Noir pendant près de sept mois ou, plus exactement, 202 jours.

« C’est très important de rejouer chez nous devant notre famille et le peu de monde qu’il y aura », lance le troisième ligne François Cros. 4.800 personnes (abonnés et partenaires) sont attendues alors que la jauge reste limitée à 5.000 en Haute-Garonne, placée en rouge pour cause de circulation active du Covid-19. Et la situation se répétera huit jours plus tard, puisque le quart de finale de Coupe d’Europe contre les Irlandais de l’Ulster, le 20 septembre, a été relocalisé au Wallon.

Vous aussi vous avez rêvé de l'essai de @Dupont9A ? 🥰

En attendant le résumé d'#ASMST, nous vous faisons revivre cette magnifique action, initiée par une passe magique de @ThomRamos15 ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/hNpY12vSAu — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 7, 2020

« Je ne sais pas comment va être l’ambiance, admet l’arrière Thomas Ramos, dont la passe entre les jambes à l’origine de l’essai d’Antoine Dupont dimanche à Clermont (défaite 33-30) a fait le tour du Web. Mais il n’y aura que des gens qui nous supporteront. Le stade sera un peu creux. On a joué devant 10.000 personnes à Clermont [sur dérogation préfectorale], c’était loin d’être plein, mais ça se ressent quand même. Ici, on doit faire avec cette jauge de 5.000 et ce serait trop facile de se trouver une excuse. »

Un problème de champignon

Toulouse aurait déjà dû jouer dans son stade fétiche en amical, le 28 août contre Montpellier. Mais un cas de Covid-19 dans son effectif avait conduit à l’annulation de ce galop d’essai. Avant samedi, les joueurs n’auront foulé la pelouse que ce vendredi, pour la mise en place, afin de ménager un gazon longtemps torturé par un vilain champignon, aujourd’hui disparu.

« C’est forcément un peu déstabilisant, convient Clément Poitrenaud, l’entraîneur des arrières. Il va encore une fois falloir s’adapter à ce nouvel environnement, à ces nouveaux vestiaires [bâtis lors des travaux effectués ces derniers mois], à ce stade quasi-vide. On compte sur les 4.800 personnes présentes pour faire du bruit comme 18.000. »

Stade Toulousain : « On va créer de la frustration »… Privé de Stadium pour la Coupe d'Europe, Toulouse jongle avec la jauge des 5.000 places

https://t.co/fxagoWspxz via @20minutes pic.twitter.com/c4Yew9tHHP — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) September 9, 2020

Si le Stade Toulousain reproduit le spectacle qui a failli estoquer l’ASM dimanche dernier en Auvergne, alors que les Rouge et Noir étaient menés de 18 points à la pause et réduits à 14 puis à 13, ce n’est pas impossible. Mais en face, les Rochelais, vainqueurs de Toulon le week-end dernier (29-15), promettent une opposition coriace.