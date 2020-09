Antoine Dupont a inscrit un essai sublime sur la pelouse de Clermont en ouverture du top 14. — THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Ça valait le coup d’attendre. Six mois après la dernière journée de top 14, Clermont et Toulouse nous ont fait vibrer comme des dingues dimanche lors de la première journée du championnat 2020/2021. Surtout Toulouse, d’ailleurs, qui a failli renverser un match mal barré à 13 contre 15 pendant toute une mi-temps (33-30). Ce match a parfaitement lancé la saison avec une orgie d’essai de chaque côté. Les champions de France en titre (et oui) en ont marqué quatre, et on retiendra surtout le dernier, déjà dans nos highlights pour les oscars du rugby

Thomas Ramos et Antoine Dupont en démonstration

A l’origine, un geste mémorable de Thomas Ramos. A seulement 5 m de son en-but, ce dernier réalise une passe entre ses jambes sous la pression clermontoise après coup de pied à suivre. A la réception, Ntamack lance le contre jusqu’à retrouver Matthis Lebel en débordement sur le côté qui se joue de la défense adverse avant de décaler à l’intérieur sur Antoine Dupont. L’international français élimine le dernier défenseur de Clermont avant de conclure un essai incroyablement mené par le Stade Toulousain. En vain, puisqu’un dernier essai refusé à Ntamack a empêché le Stade de réussir un come-back improbable à Marcel-Michelin.