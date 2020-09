Zlatko Dalic a regretté les erreurs défensives de son équipe au Stade de France. — Francois Mori/AP/SIPA

Le score est le même qu’en finale de la Coupe du monde, mais cette fois, il y a un peu plus de regrets côté croate. Excellents en première mi-temps, les coéquipiers de Lovren, auteur de l’ouverture du score, ne méritaient pas de se faire poignarder en deux minutes avant le repos, a estimé le sélectionneur Zltako Dalic :

Je suis déçu par le match et le score. Nous n’avons pas mérité de perdre ce match. Nous avons été très bons en première période, on avait l’avantage mais on a tout perdu en deux minutes. Quand nous menions, nous pensions que nous étions champions du monde, mais un adversaire comme la France vous punit ! En seconde période, nous avons pris des buts facilement. Je suis un peu frustré ». France-Croatie EN DIRECT. La (mini) revanche a sonné... Sept changements à prévoir chez les Bleus... Suivez le live avec nous via @20minutesSport https://t.co/CbvLZZTdk4 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 8, 2020

Malgré un visage nettement plus avenant, la Croatie a pris quatre buts comme au Portugal, et les absences de Modric et Rakitic commencent à peser sérieusement : « On ne va pas se laisser couler, on sait que notre but c’est l’Euro (en juin). Bien sûr qu’ils nous ont manqué, ils peuvent garder le ballon, de par leur maturité. Mais on doit s’adapter car ils vont arrêter un jour de jouer en sélection​. C’est une opportunité idéale pour donner une chance aux nouveaux joueurs qui arrivent, et il y a beaucoup de joueurs de qualité pouvant les remplacer. »