Adrien Rabiot répond aux questions de la presse, à Clairefontaine, le 3 septembre 2020. — FFF

Sa parole était très attendue. Evidemment. Un peu plus de deux ans après avoir refusé une place de réserviste pour la Coupe du monde 2018, Adrien Rabiot a retrouvé Clairefontaine lundi. « Je suis très heureux d’être de nouveau là, avec toute l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi.

Dès son arrivée au Château, le milieu de terrain de la Juventus a eu droit à une discussion avec Didier Deschamps, histoire de repartir sur de bonnes bases. « On a échangé sur ce qui s’était passé en 2018, sur ce rassemblement et sur la Juventus », a-t-il fait savoir. On n’en saura pas plus sur la teneur de la discussion. « Je préfère garder ça entre nous. C’était une discussion entre sélectionneur et joueur, entre hommes, entre quatre yeux et c’est mieux comme ça », a éludé Rabiot. Normal. La question était juste pour la forme. A écouter le joueur et le sélectionneur, qui a, lui, répondu aux questions lundi, tout cela est donc du passé. « L’énorme erreur » de Rabiot, comme l’avait dit DD à l’époque, est officiellement enterrée, sans qu’il y ait eu besoin d’excuses.

Pourquoi des excuses ?

L’ancien Parisien n’y a même pas songé. « Il ne s’est rien passé de personnel entre le sélectionneur et moi. Il n’y a pas quelque chose qu’il a mal pris, ou pris contre lui. C’est la même chose avec le président de la Fédération [Noël Le Graët]. Ce n’était pas contre les joueurs présents non plus. Ça me paraît bizarre quand j’entends "il doit présenter des excuses". »

De notre point de vue, ça n’aurait pas été si bizarre que ça. Rabiot avait publiquement remis en cause les choix de Deschamps et pensé à sa personne avant l’équipe de France. Le truc qui ne pardonne pas, en général. Mais il doit avoir raison, puisque DD lui-même avait minimisé tout ça lundi. « Je n’ai jamais attendu ou exigé des excuses, officielles ou publiques ou quoi que ce soit, avait fait savoir le sélectionneur. On ne va pas revenir en arrière. On a pu dire qu’il avait tenu des propos injurieux, il ne l’a jamais fait. On discutera, (…) et puis après on va basculer vers l’avenir. »

Deschamps joue le Grand Pardon avec Adrien Rabiot via @20minutesSport https://t.co/nTXpxd2uNf — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 27, 2020

Rabiot semble revenir avec d’autres intentions, en tout cas. Il estime avoir changé ces deux dernières années. Le départ de son cocon parisien pour un championnat étranger, dans un grand club où il a fallu cravacher pour gagner sa place, lui a fait du bien. « J’ai évolué. En tant que footballeur forcément, et en tant qu’homme aussi. Quand on part d’un endroit où on est bien, dans un certain confort, ça nous change. En deux ans, j’ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, et pas forcément toujours sympas à vivre, alors ça m’a fait grandir. »

Prêt à jouer à tous les postes du milieu

« Heureux » de voir les Bleus sacrés champions du monde en Russie, il veut désormais s’installer dans le groupe. Il assure qu’il n’a jamais perdu espoir de revenir. « Je sais que le sélectionneur ne reste pas figé sur ce genre de choses et qu’il regarde surtout les performances et suit les joueurs, dit-il. Sur ces derniers mois, j’ai eu des périodes assez compliquées, ce n’était pas justifié de revenir. Mais on sait que quand on évolue dans un grand club, qu’on est titulaire, qu’on fait de bonnes performances, ça peut nous ouvrir les portes. Ça m’a boosté. »

Le voilà donc de retour en équipe de France. Face à la Suède, samedi, puis la Croatie, mardi, le sélectionneur lui donnera sûrement le temps de s’exprimer. Il le fera à n’importe quel poste du milieu du terrain. Parole. « Ça aussi, ça a souvent été mal interprété ou amplifié, se défend-il. J’ai été formé à un poste [milieu relayeur], c’est là où je me sens le mieux, je l’ai toujours dit. Mais ce n’est pas un refus d’évoluer à d’autres postes. J’en suis capable. »