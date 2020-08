Tirs policiers sur Jacob Blake: les joueurs de Milwaukee refusent de jouer contre Orlando — AFP

Coup de tonnerre dans la bulle de Disneyworld. Les joueurs des Milwaukee Bucks ne se sont pas présentés sur le parquet, mercredi, alors qu’ils devaient disputer leur 5e match des playoffs face à Orlando. Ils ont décidé de boycotter la rencontre pour protester contre les violences policières, alors que Jacob Blake a été grièvement blessé dimanche, dans le Wisconsin. Dans la foulée, la NBA a annoncé que les trois matchs prévus mercredi (Orlando-Milwaukee, Thunder-Rockets et Blazers-Lakers) étaient repoussés.

Game balls are being put away, as the Bucks decide to boycott game 5 against the Magic. pic.twitter.com/Cy32q2CJH7 — Malika Andrews (@malika_andrews) August 26, 2020

Clock is at 0:00 —- Orlando Magic and Milwaukee Bucks are not on the court. pic.twitter.com/qAjoXDWCom — Taylor Rooks (@TaylorRooks) August 26, 2020

The Milwaukee Bucks have decided to boycott Game 5, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, a été grièvement blessé dans le dos par plusieurs tirs policiers, dimanche, et il restera sans doute paralysé à vie. Depuis trois jours, des manifestants en colère demandent justice pour Blake dans les rues de Kenosha, une ville située à 45 minutes au sud de Milwaukee. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux personnes ont été tuées dans les manifestations, alors que des groupes d’autodéfenses armés sont venus jouer les justiciers. Un adolescent de 17 ans a été arrêté et devrait être mis en examen pour meurtre, ont annoncé les autorités, sans donner davantage de détails.

Trois matchs reportés

Après le coup de force de Giannis Antetokounmpo et de ses coéquipiers, les Lakers de LeBron James, qui a dénoncé avec force les actions des policiers, trois mois après la mort de George Floyd, étaient en train de discuter d’un boycott similaire quand la NBA a finalement annoncé que tous les matchs du jour étaient reportés.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

Les Bucks ont reçu le soutien de nombreux joueurs, notamment Pau Gasol, DeMar DeRozan et Donovan Mitchell.

WE DEMAND CHANGE! SALUTE @Bucks ✊🏾🙏🏾🗣 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 26, 2020

This shit bigger than basketball! Whoever don’t understand that is part of the problem. — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) August 26, 2020

Pour DeRozan, ce qui se passe actuellement « dépasse le basket. Ceux qui ne comprennent pas ça font partie du problème ».