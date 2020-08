Ligue des champions EN DIRECT : Le jour de gloire pour le PSG à Lisbonne ?... Vivez les #48hdelive avec nous

Deux clubs de notre farmers league en demi-finale de la grande Coupe d'Europe. Ce n'était encore jamais arrivé, et cela n'arrivera probablement plus jamais d'ici à ce que le réchauffement climatique ait définitivement flingué la planète, alors on va profiter de chaque seconde. Un live géant de 48h pendant lequel on va tous se donner la main comme au téléthon, à ce ci près qu'on ne vous réclamera pas d'argent. Aujourd'hui, montée en puissance avant PSG-Leipzig, et demain, à fond derrière l'OL pour une finale franco-française. C'est partie pour deux jours de folie.