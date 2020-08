De notre envoyé spécial à Lisbonne,

L’histoire tend les bras au Paris Saint-Germain. Après avoir renoué avec le dernier carré de la Ligue des champions 25 ans plus tard, le PSG a l’occasion d’atteindre sa première finale de C1 de son histoire à condition de battre le RB Leipzig. Pas de quoi foutre les jetons à un Thomas Tuchel​ calme comme un harfang des neiges en conférence de presse d’avant-match.

« On ne parle pas de chose historique, on vit le moment, a déclaré l’entraîneur parisien. On a mérité d’être ici, on a fait une saison extraordinaire. Si on arrive dans cette position historique ça veut dire qu’on a beaucoup travaillé avant. Ça permet de ne pas réfléchir au fait que ce soit historique. Parce qu’on l’a déjà fait et qu’on peut continuer. On doit créer une atmosphère pour une année entière, pas pour un seul match et je pense qu’on l’a fait. Les joueurs sont très calmes et heureux d’être ensemble. »