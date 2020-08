Keylor Navas — Rafael Marchante/AP/SIPA

Keylor Navas fait de son mieux pour revenir vite mais il ne peut pas faire de miracles. Le gardien du Paris Saint-Germain ne sera pas disponible pour la demi-finale​ de Ligue des champions contre le RB Leipzig, mardi, a indiqué le club dimanche soir. Navas « poursuit ses soins et sa rééducation après sa lésion de la cuisse droite, son retour progressif sur le terrain est envisagé jeudi. Il n’est pas disponible pour la demi-finale mardi. » Sergio Rico sera donc titulaire.

Pas dit qu’Idrissa Gueye soit de la partie non plus. Le milieu de terrain est resté en soins pour une alerte musculaire ressentie samedi à l’entraînement et est donc très incertain. Quant à Marco Verratti, il reprend à son rythme et a participé à « une partie de l’entraînement avec le groupe. » Enfin, et pour terminer sur une note positive, Thiago Silva a repris l’entraînement collectif dimanche et Layvin Kurzawa, hier.