Novak Djokovic, le numéro 1 mondial du tennis, va participer au tournoi de Cincinnati, ce qui était prévu, et surtout à l’US Open, a-t-il annoncé jeudi en priorité aux 8,7 millions d’abonnés de son compte Twitter officiel. « Je suis heureux de confirmer que je vais participer à Cincinnati et à l’US Open cette année », écrit le champion serbe. « Ce n’était pas une décision facile à prendre, avec tous les obstacles et défis de tous les côtés, mais l’idée de reprendre la compétition m’excite vraiment ».

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm