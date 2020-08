FOOTBALL On connaît le nom des huit équipes qui iront en Allemagne

Le Bayer Leverkusen a rejoint les quarts de finale de la Ligue Europa — Sascha Schuermann/AP/SIPA

Les dernières places pour le Final 8 de la Ligue Europa étaient en jeu, jeudi soir. Et les gagnants sont connus. Le FC Séville, le Bayer Leverkusen, Wolverhamption et Bâle se sont qualifiés pour les quarts de finale qui se disputeront en Allemagne, où ils rejoignent l’Inter Milan, Manchester United​, le Shakhtar et Copenhague.

Séville bat la Roma sur un match, le Bayer confirme

Les Andalous, cinq fois vainqueurs de la "petite" Coupe d'Europe, poursuivent leur chemin vers un sixième titre avec leur victoire 2-0 sur la Roma, acquise à l’issue d’un match unique sur terrain neutre pour cause de pandémie de Covid-19. Ils affronteront les Wolves, courts vainqueurs de l’Olympiakos 1-0 (1-1 à l’aller) grâce à un penalty de la première heure de Raul Jimenez.

Le Bayer Leverkusen a aussi composté son ticket avec une victoire 1-0 sur les Glasgow Rangers (3-1 à l’aller) à l’issue d’un match physique et décousu. Ça a été plus simple pour le FC Bâle. Déjà vainqueur 3-0 à l’aller contre Francfort, les Suisses ont remis ça jeudi (1-0).

Le Final 8 de Ligue Europa

Lundi 10 août :

(19H00) Inter Milan (ITA) – Bayer Leverkusen (GER) à Dusseldorf

(19H00) Manchester United (ENG) – Copenhague (DEN) à Cologne

Mardi 11 août :

(19H00) Wolverhampton (ENG) – Séville (ESP) à Duisbourg

(19H00) Shakhtar Donetsk (UKR) – Bâle (SUI) à Gelsenkirchen