SAGA Le joueur de 33 ans, qui devrait donc participer à la reprise de l'entraînement des Verts jeudi, est toutefois sanctionné par six jours de retenue sur son salaire, qui s'élève à 2,8 millions d'euros annuels

Stéphane Ruffier, gardien emblématique de Sainté, ne devrait plus être le numéro 1 à son poste pour la saison à venir. — JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Et finalement, se queda ? Le feuilleton Stéphane Ruffier serait sur le point de s’achever à Saint-Etienne où la mise à pied pour refus d’entraînement du gardien de but de l’ASSE doit prendre fin mardi, a-t-on appris lundi de source proche du club. Le joueur de 33 ans, qui devrait donc participer à la reprise de l’entraînement des Verts jeudi, est toutefois sanctionné par six jours de retenue sur son salaire, qui s’élève à 2,8 millions d’euros annuels.

Le 10 juillet, Stéphane Ruffier avait refusé de participer à une partie de l’entraînement alors qu’il était convoqué avec les joueurs non retenus pour jouer contre Nice le lendemain au stade Geoffroy-Guichard. Sa direction l’avait mis à pied dans la foulée puis l’avait convoqué pour s’expliquer, en compagnie d’un représentant du personnel, ainsi que l’autorise la loi.

Devancé désormais par Jessy Moulin

Cette sanction « n’est pas particulièrement lourde, d’autant plus que son comportement lui avait déjà valu de recevoir un avertissement à la reprise de l’entraînement, à la suite de la longue période de confinement », a commenté cette même source. La décision de la direction du club stéphanois a été notifiée au joueur lundi par lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois la lettre reçue, sa mise à pied, qui lui avait été signifiée le 15 juillet par l’intermédiaire d’un huissier de justice, prendra fin.

À la sortie du confinement, Claude Puel, l’entraîneur des Verts, avait confirmé que le footballeur basque ne serait plus le gardien N.1 cette saison. Un poste désormais occupé pas Jessy Moulin.

Stéphane Ruffier, qui a disputé 383 matchs sous le maillot stéphanois depuis son arrivée à l’été 2011 en provenance de Monaco, est le gardien qui a le plus joué avec les Verts en 1re division, devant le mythique Ivan Curkovic.