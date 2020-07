En février, Ismaïla Sarr avait infligé à Liverpool sa première défaite de la saison avec Watford. — Ryan Browne / SIPA

L’information émanant du moyennement fiable site du « Mirror » est à prendre avec des pincettes. Mais elle en dit long sur le potentiel rebond du Sénégalais Ismaïla Sarr. Transféré l’été dernier à Watford pour la coquette somme de 30 millions d’euros, l’ancien ailier du Stade Rennais serait pisté par Liverpool. Le jeune joueur ne devrait pas rester dans la banlieue nord-ouest de Londres. Battu 3-2 par un Arsenal toujours aussi fragile, le club anglais a été rétrogradé et évoluera en Championship (D2 anglaise) la saison prochaine. Et on voit mal comment les Hornets vont pouvoir conserver la recrue la plus chère de leur histoire.

A peine la saison terminée, les premières rumeurs envoient le timide ailier vers le champion en titre. D’après le Mirror, Jürgen Klopp aurait fait d’Ismaïla Sarr sa priorité, la piste menant à la pépite du Borussia Dortmund Jadon Sancho s’étant bien refroidie. L’ancien Messin a bouclé sa première saison anglaise avec 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de championnat.

Sarr, bourreau de… Liverpool en février

Très attendu de l’autre côté de la Manche, Ismaïla Sarr a mis du temps à se lancer à Watford, pas aidé par le début de saison catastrophique de son équipe. Mais l’ailier si souvent visé par les défenseurs de Ligue 1 quand il évoluait à Rennes a fini par se révéler au public anglais en humiliant… Liverpool justement !

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le Sénégalais de 22 ans avait largement contribué à la première défaite des Reds cette saison, giflés 3-0 sous les yeux d’un Jürgen Klopp dépité. S’il venait à rejoindre Liverpool, Sarr y retrouvera son compatriote Sadio Mané, qui l’avait pris sous son aile à son arrivée en Angleterre.