Ronaël Pierre-Gabriel, sous le maillot de Mayence (à gauche). — Pixathlon/SIPA

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux mardi soir, le Stade Brestois a annoncé que son joueur Ronaël Pierre-Gabriel a été, lundi soir, « victime d’une agression et a subi des coups et blessures avant que sa voiture [une Audi RS4] ne soit incendiée et totalement détruite ».

Communiqué officiel du Stade Brestois 29 🔴⚪ pic.twitter.com/tuwucfU6hD — Stade Brestois 29 (@SB29) July 21, 2020

Le club breton « condamne vivement cet événement et apporte tout son soutien à Ronaël. Dans une ville où ces faits divers ne sont pas légion, il est regrettable de voir que des incidents de ce genre ont pu se produire à l’encontre d’un garçon qui n’est arrivé que depuis deux semaines dans le Finistère et n’avait d’histoires avec personne ».

La presse locale indique que l’agression de la recrue brestoise – passée par Saint-Etienne et Monaco notamment et prêté par le club allemand de Mayence auquel il appartient – a eu lieu dans le quartier de Pontanézen à Brest.