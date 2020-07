Julian Alaphilippe a donné son programme de la saison 2020 — JEFF PACHOUD / AFP

Demandez le programme. Julian Alaphilippe, 5e du dernier Tour de France, prendra bien sûr le départ de la Grande Boucle au milieu de cette saison remodelée, mais pas pour jouer le classement général. C'est en tout cas ce qu'a assuré son cousin et entraîneur Franck, à l'Equipe. « S'il avait visé le classement général du Tour, il aurait été plus judicieux d'ajouter une course à étapes pour le préparer. Ce n'est pas le cas, alors Julian a préféré courir ces classiques italiennes qu'il affectionne. »

Dans les faits, son programme va donc l'emmener pour la reprise aux majestueuses Strade Bianchi le 1er août, avant qu'il défendre son titre à Milan - San Remo la semaine suivante pour le premier monument de l'année. Ensuite le mini-Dauphiné organisé juste en amont du Tour, les championnats de France dans le Morbihan et pour finir la Grande Boucle, où il visera sans doute plusieurs étapes, des maillots jaunes temporaires et le maillot à pois. A moins qu'il nous réserve une surprise : l'an passé non plus, Alaphilippe n'était pas censé viser le classement général, et pourtant il était en jaune à trois jours des Champs-Elysées...

Je brûle d'envie pour reprendre la saison afin de voir comment je me sens et ce que je peux réaliser. Voici mon programme du mois d'août!

I’m really eager to restart the season to see how I feel and what I can do. Here's my program for August! https://t.co/JYwUwKt9EB pic.twitter.com/SGlYROdhq9 — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) July 14, 2020

Autre temps très fort de saison, les Mondiaux très pentus en Suisse, une semaine après le Tour, fin septembre. Accompagné de l'armada française en montagne, avec Bardet et Pinot notamment, l'équipe de Voeckler a de quoi jouer une belle carte. La saison devrait se terminer pour Alaph' au Tour des Flandres le 18 octobre, course qu'il va découvrir. Mais sur laquelle il a toutes les qualités pour briller. « Je brûle d'envie (de) reprendre la saison afin de voir comment je me sens et ce que je peux réaliser », a tweeté le Français de 28 ans, actuellement en stage dans les Dolomites italiennes, à Val di Fassa, avec son équipe.