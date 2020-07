Hugo Lloris lors de Tottenham-Everton, le 6 juillet 2020. — David Simpson/TGS Photo/Shutterstock/SIPA

Hugo Lloris ne plaisante pas avec le repli défensif. Lundi, à la mi-temps du match entre Tottenham et Everton (remporté par les Spurs 1-0), le gardien français s’est rué vers son coéquipier Son Heung-min, coupable selon lui d’un retour au tout petit trot quelques secondes plus tôt ayant entraîné une grosse occasion – ratée – pour Everton. Lloris a dû être retenu par trois coéquipiers, dont son compatriote Moussa Sissoko, pour que le différend se règle au vestiaire et pas devant les caméras.

Au retour des vestiaires, les deux joueurs sont entrés côté à côté sur le terrain et, à la fin du match, Lloris a étreint et brièvement soulevé Son dans ses bras, les deux hommes étant tout sourire. Après la rencontre, le capitaine de l'équipe de France a relativisé l’incident au micro de Sky Sports.

« Concéder une occasion quelques secondes avant la mi-temps, parce qu’on n’a pas pressé correctement, oui ça m’a agacé. Mais ça fait partie du football, ce n’est pas un problème, on passe à autre chose, a-t-il expliqué. Mais il n’y a aucun problème du tout. Vous l’avez vu à la fin du match, on est plus qu’heureux d’être dans cette équipe et d’avoir pris les trois points. »

L’entraîneur des Spurs, José Mourinho, toujours narquois et provocateur, a revendiqué sa part de responsabilité dans l’incident et affiché une certaine satisfaction. « Si vous voulez critiquer quelqu’un, c’est moi, a-t-il affirmé au sujet de l’incident. J’ai critiqué mes joueurs qui ne sont, à mes yeux, pas assez critiques les uns envers les autres. Je leur ai demandé d’être plus exigeants et de mettre leurs coéquipiers sous pression pour qu’il y ait cet esprit d’équipe où on donne tout les uns pour les autres. »

Quant à l’accrochage lui-même, « il y a eu quelques gros mots, je ne sais même pas s’il y a eu des poussettes ou pas, mais c’est quelque chose d’important pour que l’équipe grandisse, parce qu’il faut des personnalités fortes, donc j’étais très content », a dit le Mou.