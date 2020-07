Lionel Messi lors de Barça-Atlético Madrid, le 30 juin 2020. — LLUIS GENE / AFP

Lionel Messi vs ses dirigeants, épisode 386. Dans la soirée de jeudi, la radio espagnole Cadena Ser a affirmé durant son émission « El Larguero » que Lionel Messi envisageait de quitter le Barça. « L’idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d’abandonner le FC Barcelone. Il a paralysé la prolongation de son contrat. Les négociations avaient très bien commencé, avec une entente entre les deux parties, mais les derniers événements ont fait que Messi est en train de tout reconsidérer, et pour l’instant, il a décidé d’arrêter les négociations », a assuré le journaliste Manu Carreno.

« Messi a dit aux joueurs les plus proches de lui dans le vestiaire qu’il ne veut pas devenir un problème pour le club. Il a toujours dit qu’il resterait tant que le Barça voudra bien de lui », a-t-il ajouté. L’Argentin en aurait marre « de voir le temps passer sans voir de projet gagnant ».

Comment Messi en serait arrivé là ? Selon les médias espagnols, l’Argentin serait lassé d’entendre dire qu’il est celui qui pèse sur toutes les décisions du club. On se souvient aussi de sa prise de position sur le sujet de la baisse des salaires des joueurs pendant la crise du coronavirus. Il avait signé un communiqué assez virulent au nom de tous ses coéquipiers, dans lequel il se disait surpris de la fuite d’informations selon lesquelles les joueurs refusaient de faire un effort.

« Cela nous surprend beaucoup que depuis le club, en interne, certaines personnes souhaitent nous mettre sous le feu des critiques et essayent de nous mettre la pression pour faire quelque chose que, nous autres, avons toujours tenu à faire, avait-il écrit Si l’accord a été retardé de quelques jours, c’est simplement parce que nous cherchions la meilleure formule. »

Zidane ne veut pas qu’il parte

Difficile de dire quelle valeur donner à tout ça. Ce ne serait pas le premier coup de pression de Messi sur ses dirigeants. Peut-être est-ce seulement un moyen de réclamer le départ de l’entraîneur Quique Setien, avec qui le courant ne passe pas bien.

Le Barça a démenti, en tout cas. « Rien n’indique que l’attaquant ait décidé d’arrêter les négociations pour renouveler son contrat », écrit le Mundo Deportivo, citant les dirigeants catalans. Ces derniers souhaitent toujours proposer à Messi, 33 ans, une année supplémentaire plus une autre en option, étirant ainsi son contrat jusqu’en 2023.

Comme les journalistes espagnols font bien les choses, l’histoire est arrivée aux oreilles de Zinédine Zidane, lors de la conférence de presse d’après victoire du Real Madrid contre Getafe. Cela a même été la première question qui lui a été posée. Mais Zizou, habilement, a expliqué qu’il ne voulait pas voir partir la star de son grand rival. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas cela (son départ). On veut avoir les meilleurs dans cette Liga », a-t-il répondu. Sauf improbable séisme, il n’a pas trop de soucis à se faire.