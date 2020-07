Sergio Ramos a inscrit le seul but du match lors de la victoire du Real Madrid contre Getafe, le 2 juillet 2020. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Ça n’a pas été facile, loin de là, mais le Real Madrid a assuré l’essentiel en s’imposant face à Getafe jeudi soir (1-0). Il a fallu attendre la 79e minute et un penalty de Sergio Ramos pour les Madrilènes viennent à bout du 6e de Liga, qui a prouvé qu’il méritait bien sa place. Mais grâce à cette sixième victoire d’affilée depuis la reprise, voilà le FC Barcelone relégué à 4 points à cinq journées de la fin. La voie est dégagée.

Evidemment, Zinédine Zidane s’est bien gardé d'enterrer le Barça après la rencontre. « Je souffre pendant les matchs, ça ne se voit pas parce que je le garde à l’intérieur, mais un entraîneur souffre autant que ses joueurs, a commenté Zizou. Il n’y a pas de moments faciles. Mais c’est aussi ce qui nous plaît, parce que sans souffrance, tu ne peux rien gagner. Là, nous n’avons encore rien gagné. Il reste encore beaucoup de chemin, on doit continuer dans cette voie. Il reste cinq finales à jouer. Si on continue comme ça, avec cette solidité, ce sera bien. » On peut le dire comme ça, oui.