De gauche à droite : Amine Gouiri, Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin, Robson Bambu et Flavius Daniliuc, les cinq nouvelles recrues de l'OGC Nice. — OGC Nice

Cinq nouvelles recrues ont fait leur entrée à l’OGC Nice.

Cinq joueurs recrutés pour répondre au projet du club, celui d’améliorer son « agressivité », son « offensivité » et son « esprit de compétition ».

Entourés de Patrick Viera et de Jean-Pierre Rivière, les cinq nouvelles recrues de l’OGC Nice font face aux journalistes, tout à tour. « On a fait un mercato très rapide ! On prend des joueurs qui nous permettent de franchir le palier qu’on veut atteindre », annonce le président du club, Jean-Pierre Rivère.

Après une fin de saison écourtée à cause de l’épidémie de coronavirus, la nouvelle s’ouvre avec un objectif précis, un « projet ambitieux » (surnommé ainsi par Patrick Vieira et Jean-Pierre Rivère), « faire le mieux possible pour arriver au niveau de clubs qui ont de l’avance sur nous comme l'OM ou encore le PSG. On avance 'pierre par pierre' », indique le président du club.

Le recrutement de Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara et Amine Gouiri répond à cet objectif, celui d’améliorer « l’agressivité, l’esprit de compétition et la qualité technique de l’équipe », détaille Patrick Vieira.

À 22 ans, Robson Bambu, défenseur central au Brésil, joueur suivi « depuis longtemps » par le club, souligne l’entraîneur, a été recruté pour son jeu « agressif » explique Patrick Vieira. De son côté, Hassane Kamara, arrivé de Reims, l’a été pour sa qualité « d’arrière gauche offensif ».

Jeunesse et expérience

Une stratégie renforcée par la volonté d’impliquer les jeunes dans l' « ambition » du club, celle de se hisser, progressivement, dans le haut du classement de Ligue 1. « On cherche des jeunes de qualité pour les faire progresser avec nous. L’OGC Nice donne la chance aux jeunes de jouer. Leur arrivée en est le parfait exemple », analyse Jean-Pierre Rivière.

Après la recherche de la jeunesse c’est aussi sur l’expérience que le club souhaite s’appuyer avec l’international français, Morgan Schneiderlin. « C’est un joueur de très haut niveau. Une personne qui donne du rythme et dicte le jeu. Il a de l’expérience et fait partie de ces joueurs qui sont un exemple », décrit Patrick Vieira.

Après le recrutement qui se clôturera fin août, des départs sont attendus. Ils pourraient concerner « des joueurs qui voudront peut-être plus de temps de terrain qu’on ne pourra pas leur garantir », annonce le coach sans citer de noms.