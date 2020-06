On tient le premier gros transfert de ce mercato d’été. Timo Werner, l’attaquant du RB Leipzig, s’est officiellement engagé avec Chelsea. Un transfert confirmé par le joueur himself dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. « Je suis très heureux de rejoindre les Blues la saison prochaine. C’est le meilleur choix pour franchir une étape », a dit le joueur, qui ne va pas aider notre Olivier Giroud national à gagner du temps de jeu.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt