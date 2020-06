Le supporter a été rapidement maîtrisé — Francisco Ubilla/AP/SIPA

L’intrusion d’un supporter lors du match (à huis clos) entre Majorque et le FC Barcelone a fait rire les joueurs sur la pelouse, mais pas la Liga. L’instance du foot espagnol a déclaré qu’elle engagerait des « actions pénales » contre l’homme aux couleurs de l’Argentine.

« LaLiga va engager les actions pénales correspondantes car elle considère que les faits sont passibles d’un délit », a affirmé l’organisme qui gère le football professionnel en Espagne dans un communiqué publié dimanche midi. A la 53e minute de la rencontre, samedi soir, un homme vêtu du maillot de la sélection nationale argentine de football floqué du numéro 10 de Lionel Messi a pénétré sur la pelouse du stade Son Moix depuis la touche, puis a tenté de prendre une photo avec le défenseur du Barça Jordi Alba, a-t-on pu apercevoir sur les images de la retransmission télé.

« La police m’a fait tout effacer »

L’homme, qui ne portait ni masque, ni équipement de protection sanitaire, s’est ensuite dirigé vers le rond central en courant, mais les diffuseurs ont préféré pointer alors la caméra sur le gardien blaugrana Marc André ter Stegen.

« Mon rêve est d’avoir une photo avec Messi ou de réussir à le rencontrer. Je voulais trouver Messi, mais j’ai vu que Jordi Alba était là, je lui ai demandé une photo, puis j’ai couru vers Messi mais à cause du virus ça se voyait qu’il n’avait pas envie de la faire », a déclaré le jeune fan qui a envahi le terrain à la radio espagnole Cope, samedi soir. « J’ai fait une photo à la volée, on ne voit pas grand-chose, mais la police m’a fait tout effacer », a ajouté le jeune supporter, qui a préféré rester anonyme, et qui a indiqué avoir réussi à pénétrer dans le stade en franchissant une barrière.

La Liga veut marquer le coup

Identifié par la police, le jeune a précisé qu’il pensait recevoir une amende. Selon LaLiga, il est entré dans le terrain « en violant les protocoles établis dans le cadre de la législation sanitaire en place et en désobéissant aux ordres du personnel de sécurité privé. De plus, LaLiga veut manifester qu’elle condamne totalement ce type de comportement qui met en danger la santé d’autrui et l’intégrité de la compétition. »