Scène improbable à Majorque — beIN Sports

Envahir un terrain de foot alors que le huis clos est de mise, il fallait le faire. Et ça tombe bien puisqu’un supporter paré d’un maillot de l’Argentine a fait irruption sur la pelouse du match Majorque- FC Barcelone, samedi. Il a même réussi à faire un selfie avec Jordi Alba. La situation cocasse n’a pas manqué de faire rire les joueurs de la rencontre.

[📺 VIDÉO] #MallorcaBarça

🔥 Un supporteur de l'Argentine envahit le terrain lors de Majorque - FC Barcelone

🏟 Le match est pourtant à huis clos !

🤣 Sur la pelouse, les joueurs préfèrent en rire !https://t.co/FDtvEeoLLk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2020

Côté sport, le Barça s’est largement imposé pour son match de reprise (4-0). Messi a bouclé le score dans un match où Griezmann​ a encore semblé perdu et où l’ancien Toulousain et Bordelais Martin Baithwaite a inscrit un but. Le Real est relégué à cinq points du leader catalan en attendant son match contre Eibar, dimanche soir.