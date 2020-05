FOOTBALL Entre le départ probable d'André Villas-Boas, la menace d'une sanction du fair-play financier et une possible vente du club, les supporters de l'OM vivent une période angoissante

Les supporters de l'OM sont inquiets (archives). — B. Horvat / AFP

Le possible départ d'André Villas-Boas et les probables sanctions du fair-play financier inquiètent beaucoup les supporters de l'OM.

Ils suivent aussi de près les rumeurs d'une possible vente du club par Frank McCourt.

C’est une belle journée de mai dans un Marseille déconfiné. André Villas-Boas, de retour dans la cité phocéenne, fait un détour jusqu’au port de Malmousque et pose devant une fresque à son effigie. Le cliché est aussitôt posté sur Instagram avec une légende sibylline : « Merci Marseille. » Pour les supporters de l’OM, c’est le début d’une période angoissante. André Villas-Boas vient-il de leur faire ses adieux ? Le coach portugais semble en effet sur le départ – il vient de refuser une proposition de prolongation de contrat et pourrait prendre le même chemin que son ami Andoni Zubizarreta, qui vient de quitter le club.

« Je me bouffe le sang de stress. » La semaine dernière, Yoann a débarqué dans notre boîte de réception Twitter avec cette requête : « Avez-vous un petit indice concernant l’avenir de l’OM ? Juste un petit “c’est vraiment la merde” ou “ça va aller”, parce que j’aimerais arrêter de stresser. » Une semaine plus tard, son état psychique ne s’est guère amélioré. « C’est plus que du stress, c’est une grosse inquiétude, lance-t-il. On ne sait pas où va le club. »

« De la joie à la déroute en quelques jours »

Il y a quelques semaines, Yoann fêtait avec ses amis supporters la première qualification en sept ans pour la Ligue des champions. « On est passés de la joie à la déroute en quelques jours. Rien ne pouvait laisser imaginer une intersaison aussi chaotique, avec le départ de Zubizarreta, le probable départ de Villas-Boas et la rumeur de vente du club. »

Une autre supportrice, Najet Rami, s’était paradoxalement préparée à ce marasme : « Quand on supporte ce club, on sait que quand tout va bien, ça ne dure jamais bien longtemps et que quelque chose va vous tomber sur la tête », ironise-t-elle. Elle aussi est très inquiète : « On va commencer un mercato sans directeur sportif et avec un entraîneur sur le départ… Encore une fois, Jacques-Henri Eyraud n’a rien anticipé. »

Résumé de l’OM version Mc court / eyraud pic.twitter.com/NDeauh7dto — Henri-Jacques Fabro (@fabrodu13) May 19, 2020

Le président est violemment critiqué par les supporters – il a d’ailleurs reçu des dizaines de menaces de mort ces derniers jours. De nombreux fans appellent à sa démission : « Le foot, ce n’est pas son domaine, il faut qu’il arrête », exhorte par exemple Mohamed. « Il va finir par tuer le club », assure Marco. Certains espèrent que le club sera rapidement vendu et que « JHE » sera débarqué dans la foulée.

« Dans le viseur du fair-play financier »

« On n’est pas là pour foutre la zizanie, on espère que tout va s’arranger. » Du haut de ses 33 ans à la tête des South Winners, Rachid Zeroual tente de calmer le jeu : « C’est à la fin du bal qu’on paye les artistes », rappelle le vieux sage du virage Sud, qui estime que de nombreux supporters « se laissent déborder par leurs émotions. » Il reconnaît toutefois que la situation financière de l’OM peut donner des sueurs froides : « C’est clair qu’on est dans le viseur du fair-play financier ! »

Rachid Zeroual attend avec impatience les éventuelles sanctions et « espère que l’OM sortira plus fort de cette mauvaise passe. » On sent poindre l’inquiétude dans son discours, malgré sa confiance de façade. « C’est toujours comme ça, conclut-il. On est otages de notre passion. »