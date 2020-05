L'UCI a dévoilé son calendrier condensé pour sauver la saison de cyclisme 2020, interrompue pour cause de coronavirus. La reprise s’effectuera au mois d’août avec au programme trois mois et des brouettes de compétition qui mèneront le peloton jusqu’à la Vuelta, début novembre. Un planning sous forme de casse-tête pour coureurs et directeurs sportifs tant les épreuves se chevauchent : les Mondiaux avec la fin du Tour, les classiques avec le Giro et ce même Giro avec la Vuelta​. Bref, un joyeux bordel en perspective.

L’UCI a précisé toutefois que ces dates « restent naturellement subordonnées à la levée, jusqu’à la fin de la saison, des restrictions instaurées par les autorités compétentes ».

