FOOTBALL Neymar et un possible retour au Barça, épisode 932

Neymar, en train de demander à un passant le chemin le plus court pour rejoindre Barcelone — UEFA - Handout/VSPress/SIPA

Dans la vie et encore plus en temps de crise, il est bon de se raccrocher à des valeurs sûres, réconfortantes. Comme les rumeurs sur un retour de Neymar à Barcelone à l’approche de l’été. Selon Mundo Deportivo, le Brésilien serait déterminé à retrouver son ancien club et aurait carrément refusé cash une prime de prolongation de contrat du PSG​ estimée à 100 millions d’euros et assortie à des conditions salariales égales à celle du contrat qui court jusqu’en 2022.

🗞️ Aquí os dejamos nuestra portada de hoyhttps://t.co/pNnOGV34G1 pic.twitter.com/7cDod0RvK0 — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) May 3, 2020

Et ce n’est pas tout. Le quotidien rapporte en outre que Ney serait prêt à s’asseoir sur la moitié de ses revenus parisiens pour rejouer au Camp Nou et saisir la Fifa pour forcer son départ, à condition d’avoir le soutien indéfectible du Barça. Le tout, sur la base d’une énigmatique clause prévue par le règlement de la Fifa dont on cherche encore la trace. Vive le mercato.