Par les temps qui courent, il est bon de pouvoir se rattacher à des valeurs sûres. Coronavirus ou pas, confinement ou pas, Neymar reste une personnalité clivante. Le football a beau être sur pause, ça n’a pas empêché l’ancien sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque de tacler le Brésilien dans une interview à Mundo Deportivo. « C’est un garçon difficile », commence-t-il sobrement. Avant de dérouler :

« Pour moi, ce n’est pas un bon exemple. Et je précise que pour moi, il est excellent en tant que joueur. Si vous me demandez mon top 5 mondial, il est assurément sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone… »