Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, lors du match de Ligue 1 contre Reims au Parc des Princes, le 25 septembre 2019. — J.E.E. / Sipa

La fin de la saison de Ligue 1 sifflée par le Premier ministre Edouard Philippe n’est pas la seule nouvelle qui touche le Paris Saint-Germain ce mardi. La justice suisse a annoncé que Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG et du groupe de télévision beIN Media, serait jugé à partir du 14 septembre dans une affaire de corruption liée à l’attribution de droits TV du Mondial de football.

Le dirigeant qatarien ne sera pas seul dans le box des accusés. Il sera accompagné du Français Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fifa, et d’un troisième homme dont le nom n’a pas été communiqué. Ils sont poursuivis pour gestion déloyale et instigation à la gestion déloyale, falsification de documents et de corruption passive.

Droits TV contre propriété en Sardaigne

Nasser Al-Khelaïfi est accusé d’avoir accordé des avantages à Jérôme Valcke en échange de l’attribution des droits de retransmission des Coupes du monde de football 2026 et 2030. Le Français, alors bras droit de l’ancien président de la Fifa Sepp Blatter, aurait reçu en échange l’usage d’une luxueuse propriété en Sardaigne.

L’accusation reproche au Qatarien et au troisième prévenu, un homme d’affaires dans le domaine des droits sportifs, d’instigation à la gestion déloyale envers Jérôme Valcke. L’homme d’affaires aurait remis à ce dernier trois paiements d’un montant total de 1,25 million d’euros.

Quatre éditions de la Coupe du monde concernées

En retour, le Français devait veiller à ce que la société MP & Silva LTD obtienne les droits médiatiques en Italie pour les Coupes du monde 2018 et 2022. La société TAF Sports Marketing devait recevoir les droits médiatiques en Grèce pour les Mondiaux 2026 et 2030, ainsi que pour d’autres tournois.

La justice suisse avait indiqué la semaine dernière avoir rejeté trois demandes de récusation déposées par Nasser Al-Khelaïfi.