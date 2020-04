FOOTBALL Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce mardi que la saison ne reprendrait pas pour les sports professionnels, à l’arrêt à cause du coronavirus

Pour revoir le Lyonnais Marcelo et le Parisien Marco Verratti s'embrouiller sur une pelouse de Ligue 1, il faudra encore patienter. — Thibault Camus / AP / Sipa

Les fans de sport vont devoir patienter. La Ligue 1, la Ligue 2 et le Top 14 ne reprendront pas avant la rentrée. Le coronavirus a fini par avoir la peau de la saison 2019-2020. Ce mardi, lors de son discours devant l’Assemblée nationale, Edouard Philippe a précisé son plan de déconfinement, qui doit commencer le 11 mai. Il a fini par évoquer le cas du sport. « La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment de football, ne pourra pas reprendre », a indiqué le Premier ministre.

L’hypothèse d’une reprise dans le courant du mois de juin de la saison en cours, caressée par de nombreux acteurs du foot français, tombe donc à l’eau. En Ligue 1, il restait dix journées à jouer, plus un match en retard entre Strasbourg et le PSG.

De nombreuses questions en suspens

La LFP va désormais devoir statuer sur le classement, la désignation des clubs qualifiés pour l’Europe et les relégations et promotions de Ligue 2. Même topo en rugby, où le Top 14 est donc terminé, alors que la LNR envisageait une phase finale en fin d’été.

Les autorités sportives vont aussi devoir se pencher sur l’organisation du début de la saison à venir. Edouard Philippe a indiqué ce mardi que « tous les évènements qui regroupent plus de 5.000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre ».