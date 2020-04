FOOTBALL Un rapport transmis aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 évoque des conditions drastiques pour une reprise de l’entraînement sécurisée. Selon « L’Equipe » et « Le Parisien », la compétition pourrait ne reprendre qu’en août

Kylian Mbappé et Neymar à l'entraînement du PSG, le 3 mars 2020. — Christophe Saïdi / Sipa

Un rapport communiqué aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 formule des conditions très strictes pour une reprise de l’entraînement, d’abord individuelle, à partir du 11 mai.

L’Equipe et Le Parisien indiquent que les championnats pourraient ne reprendre qu’en août.

Et si les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, à l’arrêt depuis début mars, ne reprenaient qu’en août ? C’est ce qu’indiquent ce mardi L'Equipe et Le Parisien. A 15 h, le Premier ministre Edouard Philippe dévoilera son plan de déconfinement. Le chef du gouvernement pourrait annoncer à l’Assemblée nationale que les événements sportifs ne seraient pas autorisés avant cette date, même à huis clos. La LFP s’adapterait alors à cette décision.

En attendant, c’est un document de 25 pages présentant l’en-tête de l’association des médecins des clubs professionnels de football (AMCFP) qui agite le petit monde du foot pro français. Daté de samedi, ces « recommandations sur le Covid-19 » ont été envoyées depuis aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et présentent notamment les quatre « étapes sportives du déconfinement ».

Après des tests systématiques, notamment sérologiques, des examens médicaux sont prévus du 11 au 15 mai (bilan cardiaque, biologique, psychologiques). Puis une « reprise individuelle » doit se faire sur sept jours, suivie d’« une reprise par petits groupes » durant la même durée, pour déboucher sur une « reprise collective » fin mai.

Les auteurs du rapport rappellent bien en préambule qu’« il ne s’agit pas d’une autorisation de reprise des entraînements ou de la compétition mais de recommandations en accord avec les données gouvernementales ».

De deux à quatre mètres de distance entre joueurs

Et ces recommandations sont drastiques : ainsi, entre deux joueurs, il faudra respecter une distance « de deux mètres au repos et de quatre mètres à l’effort ». Les vestiaires seront réservés aux seuls joueurs et staff, tout matériel venant de l’extérieur devra être désinfecté, tout comme les équipements sportifs et médicaux entre deux usages par les joueurs, le matériel d’hygiène utilisé sera forcément jetable, les salles de jeux et de balnéothérapie devront être fermées…

Certains joueurs ont déjà tiqué, notamment sur Twitter, à l’exemple du milieu dijonnais Frédéric Sammaritano.

C’est insensé de proposer de telles inepties . Le football est un sport de contact . Si on ne peut pas être en contact , c’est simple on ne reprend pas ! Pensez aux victimes du #Covid_19 🙏 et à tous les soignants au contact de la maladie ❤️ et vous trouverez vite les priorités ! https://t.co/85HlOQapvl — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) April 26, 2020

Et la compétition dans tout cela ? « Si le championnat reprend, les performances des équipes vont être impactées avec des risques de blessures accentués », indique ainsi le document de l’AMCFP qui met en garde contre les risques de jouer tous les trois jours.

Or, il reste dix journées à caser pour finir la saison de Ligue 1, plus un match en retard Strasbourg-PSG. Autant dire que l’exercice 2019-2020 est loin d’être bouclé, surtout si l’épidémie rebondit. Le rapport préconise ainsi « l’isolement et la mise en quatorzaine de l’équipe à partir de trois joueurs nouvellement infectés ». Le feuilleton de la L1 devrait encore rebondir ce mardi après-midi, après les déclarations d’Edouard Philippe.