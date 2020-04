FOOTBALL L'instance dirigeante dénonce «un mensonge clair et total»

Gianni Infantino, le boss de la Fifa. — MARVIN RECINOS / AFP

Le président de la Fifa Gianni Infantino serait intervenu auprès du procureur général suisse pour qu’une enquête le visant soit abandonnée, a affirmé lundi le quotidien suisse la Tribune de Genève. Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait commencé à enquêter début 2016, peu après son élection à la tête de la Fifa, sur l’attribution par Gianni Infantino d’un contrat de droits télévisés à une société offshore, alors que le dirigeant était encore juriste en chef de l’UEFA.

Selon la Tribune de Genève, « inquiet » de cette enquête, Infantino avait alors écrit à son ami d’enfance, Rinaldo Arnold, devenu procureur dans le Haut-Valais, région d’origine des deux hommes. « Je vais essayer d’expliquer au MPC qu’il est dans mon intérêt que tout soit éclairci aussi vite que possible, qu’il soit dit clairement que je n’ai rien à voir avec cette affaire », avait-il écrit, dans un courriel cité par le journal. Arnold qui avait déjà aidé à organiser une première rencontre entre le procureur général Michael Lauber et Infantino lui répondait alors : « Ce qui est important c’est le rendez-vous dans deux semaines. Si tu veux, je peux de nouveau t’accompagner ».

« Acte criminel »

Le rendez-vous avait eu lieu le 22 avril 2016, indique le journal qui précise que son contenu reste « mystérieux » et que le MPC « refuse d’en parler ». Interrogé par l’AFP, le MPC n’a pas souhaité commenter l’article de la Tribune de Genève.

Lundi soir, dans un communiqué, la Fifa a estimé que le contenu du courriel privé envoyé par Infantino à « un ami proche » a été « complètement sorti de son contexte avec l’unique objectif de tromper le lecteur ». Le courriel a été obtenu par « piratage, ce qui est illégal et un acte criminel », selon l’instance. « Non seulement M. Infantino n’avait aucune raison de mentir dans ce courriel mais le courriel n’a jamais indiqué que M. Infantino voulait ''blanchir son nom'' », a ajouté la Fifa.

Un « mensonge », selon la Fifa

L’instance a également expliqué que « certains médias » avaient rapporté à l’époque que M. Infantino était l’objet d’une « enquête criminelle » en relation « avec un contrat très mineur portant sur des droits de télévision en Equateur pour des compétitions de l’UEFA ». Pour la Fifa, « il s’agissait d’un mensonge clair et total, dont le seul but était de nuire à la réputation de M. Infantino ». La fédération internationale a de nouveau expliqué que les rendez-vous entre Infantino et le ministère public étaient destinés à montrer que la fédération était « prête à collaborer avec la justice suisse ».

En novembre 2017, « après un 3e rendez-vous informel » entre Infantino et Lauber, le MPC mettait fin à l’enquête sur le contrat signé par Infantino à l’UEFA. La Tribune de Genève fait également état de contacts téléphoniques répétés entre les procureurs suisses et les avocats de la Fifa. « Les procureurs ont apparemment aidé la Fifa à formuler ses demandes » comme plaignante, rapporte le journal, une attitude qui « semble incompatible avec le devoir d’impartialité du MPC ».

Selon un rapport de l’Autorité de surveillance du parquet suisse (AS-MPC) cité début mars par le journal Le Monde et obtenu par l’AFP, un proche d’Infantino aurait également cherché à obtenir des informations confidentielles relatives à une enquête visant l’instance, en juillet 2015, sept mois avant l’élection du dirigeant à la présidence.