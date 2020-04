Le 27 avril 2019, le Stade Rennais remportait sa troisième finale de Coupe de France. — Martin Bureau / AFP

27 avril 2019. Pour tous les supporters du Stade Rennais, cette date restera gravée à jamais dans les mémoires. A l’issue d’une finale héroïque conclue par une séance de tirs au but, le club breton terrassait le PSG, mettant ainsi fin à 48 ans de disette et à l’image d’éternel loser.

🔴⚫ Jour J pour le premier anniversaire de la victoire du Stade Rennais en finale de Coupe de France contre le PSG (2-2, 6-5).



➡️ Chaque jour jusqu'au 27 avril, nous partageons photos et vidéos de l'événement avec le hashtag #SRFC2019CdF pic.twitter.com/1NKqUHDdPF — ROUGEmémoire 🏆🏆🏆 SRFC (@ROUGEmemoire) April 26, 2020

[@coupedefrance] 🎂



🏆 On se souvient tous de 𝒄𝒆 moment... 😏



🔜 Dès 14h, on replonge un an en arrière grâce à vos contributions ! 🤩🤝

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/2tumMuO33R — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 27, 2020

Un an après, les fans des Rouge et Noir sont toujours à la fête. Et privés de foot depuis déjà un long moment, ils s’en donnent même à cœur joie sur les réseaux depuis ce lundi matin pour revivre ces instants magiques, partageant photos, vidéos, anecdotes et autres souvenirs.

🔴⚫ Et dire que si ça avait dû se passer cette saison, on n'aurait jamais pu vivre tout ça de la même manière... #UnJourIlYaUnAn #SRFC #StadeRennais pic.twitter.com/KgMedrQcgm — Anne-Charlotte (@AnneCharlotte35) April 27, 2020

Surfant sur cette vague de nostalgie, le Stade Rennais annonce même une petite surprise avec une vidéo donnant rendez-vous à ses supporters à 21 h ce lundi soir sur Twitter.

A en croire certains commentaires, c’est la causerie d’avant-match du coach Julien Stéphan qui devrait être partagée.