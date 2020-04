Nasser Al-Khelaïfi — Hasan Bratic/SIPA

Nasser Al-Khelaïfi​ sort de l’ombre. En première ligne des négociations sur l’hypothétique reprise de la Ligue 1 ainsi que le versement des droits TV, le président du Paris Saint-Germain livre sa vision de la sortie de crise du coronavirus dans un entretien à RMC Sport. Et exhorte à cesser « les comportements égoïstes ».

« On doit apprendre de cette crise tous ensemble pour en ressortir plus fort pour le futur du football en France, déclare le boss du PSG. Il faut que l’on soit tous unis […]. Là, il n’y a pas de grands, moyens ou petits clubs comme je peux l’entendre parfois où on veut nous opposer au lieu de nous réunir. Ce n’est qu’ensemble que l’on pourra gagner. »

Al-Khelaïfi attend un effort salarial de la part des joueurs

Sur les négociations avec les diffuseurs relatives aux versements des droits TV, Al-Khelaïfi admet ne pas avoir choisi seul d’aller au charbon mais dit agir dans l’intérêt du foot français. « Si je n’avais pensé qu’à mon intérêt personnel, j’aurais refusé […]. Alors, après en avoir discuté avec les autres présidents de clubs ainsi qu’avec Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, j’ai décidé d’intégrer ces négociations. Nous en connaissons tous parfaitement les enjeux. » A savoir la pérennité de certains clubs de l’élite et de Ligue 2. « Aucun club ne mérite de disparaître, d’autant que personne, pas plus dans le monde sportif qu’ailleurs, n’avait réellement anticipé les lourds problèmes que nous subissons aujourd’hui. »

Enfin, sur la question des salaires des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, Al-Khelaïfi s’est montré très clair : « J’attends un effort de leur part pour leur club. Ils connaissent leurs responsabilités. »