TRANSFERT Libre à la fin de saison, l’attaquant uruguayen du PSG ne manque pas de prétendants. Selon sa mère, Edinson Cavani devrait rester en Europe et l’Espagne tient la corde

De l'autre côté des Pyrénées, il y aura bien un club pour m'accueillir. — SPENCER/SIPA

Au mercato d’hiver, Edinson Cavani était annoncé proche de l’Atletico Madrid. La rumeur d’un départ en Espagne de l’attaquant du PSG pourrait être réactivée. En effet, sa mère Berta Gomez, a expliqué au quotidien sportif uruguayen Ovacion et repéré par L'Equipe : « De nombreux clubs s’intéressent à lui. Mais il ne pense toujours pas à rentrer en Uruguay. Aujourd’hui, il pense à rester en Europe, et l’Espagne lui plaît le plus. Mais il y a beaucoup de clubs derrière lui. »

Edinson Cavani sera libre en juin après six années au PSG​ dont il est devenu le meilleur buteur et pour lequel il a marqué son 200e but face à Bordeaux.