Le Brésilien Ronaldinho, après plus d’un mois d’incarcération au Paraguay pour usage de faux passeport, a été assigné à résidence dans un hôtel d’Asuncion par décision de justice mardi. L’ancienne star du PSG et du FC Barcelone est arrivée dans la soirée à cet hôtel de luxe récemment rénové, le Palmaroga, dans le centre de la capitale, a constaté un journaliste de l’AFP.

Lors d’une conférence de presse, le juge en charge du dossier, Gustavo Amarilla, a décrit « une mesure de substitution pour Ronaldinho et son frère et la poursuite de leur détention dans un hôtel ». « J’ai l’assurance de la part de la direction de l’hôtel pour qu’ils soient en résidence surveillée là-bas à leur frais », a ajouté le magistrat.

Une caution de 1,6 million de dollars pour les deux frères

Les avocats de l’ancien champion brésilien ont proposé une caution de 1,6 million de dollars pour les deux frères, qui a été acceptée par la justice paraguayenne, a précisé le juge. En raison de l’épidémie de coronavirus, la décision a été communiquée aux deux accusés par voie numérique en présence d’un représentant du parquet et de la défense.

Ronaldinho et son frère Roberto ont été arrêtés le 6 mars à Asuncion, accusés d’être entrés au Paraguay ​en possession de faux passeports. Les deux hommes étaient arrivés deux jours auparavant dans la capitale paraguayenne pour faire la promotion d’un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance. Ils étaient depuis lors en détention provisoire dans un commissariat de police, où le Ballon d'or 2005 a fêté ses 40 ans le 21 mars.

La justice brésilienne avait privé Ronaldinho de passeport fin 2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25 millions d’euros), qu’il n’avait pas payée, pour une construction illégale. Il l’avait finalement récupéré en 2019 au terme d’un accord avec la justice, en contrepartie d’un versement de 6 millions de réais (1,1 million d’euros).

A leur arrivée à l’aéroport d’Asuncion, les deux hommes avaient montré leurs passeports à la police de l’immigration, qui n’a pas immédiatement relevé d’anomalie. La police a ensuite perquisitionné l’hôtel où logeaient les deux hommes. Les enquêteurs y ont découvert de faux passeports paraguayens confectionnés dans la capitale paraguayenne.

Une mystérieuse femme d’affaires….

Ronaldinho et son frère affirment que les documents leur ont été remis en cadeau par la femme d’affaires et présidente d’une fondation humanitaire qui les a invités à venir au Paraguay, et qui est désormais en fuite. Une quinzaine de personnes, dont des entrepreneurs, policiers et fonctionnaires, sont dans le collimateur de la justice paraguayenne dans le cadre de cette affaire.