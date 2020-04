FOOTBALL Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor, est revenu sur sa déclaration de vendredi et a certifié que le sponsor avait bien honoré tout son contrat en vers le PSG pour la saison 2019-2020

Accor, sponsor du PSG, a bien payé l'intégralité du contrat qui le lie au club de la capitale pour la saison 2019-2020. — UEFA - Handout/VSPress/SIPA

Pas de désaccord entre le PSG et son principal sponsor, Accor. Ce dimanche sur Europe 1, Sébastien Bazin, le président du groupe hôtelier, a reconnu s’être « pris les pieds » dans le tapis. Vendredi, il avait annoncé sur BFM TV : « Les sponsors ne peuvent pas donner d'argent, s'il n'y a pas de visibilité. Nous, [le paiement] est versé en deux fois : au 1er janvier et au 1er juillet. Au 1er janvier, ça a été payé. Pour le 1er juillet, il faudrait que [le championnat] reprenne, autrement il ne sera probablement pas versé. »

Cette déclaration a déclenché « une tempête dans un verre d’eau », selon le PDG d’Accor également ancien président du PSG qui a assuré que le sponsor avait bien « payé l’intégralité de la saison 2019-2020 » au club de la capitale. « Nous avons des liens contractuels et Accor les a toujours respectés et les respectera toujours, a-t-il assuré. […] Tout va bien et nous sommes très fiers d’être associé au PSG. »