Les Ultras du PSG. — Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Privés de stade, les ultras français multiplient les initiatives solidaires pour le personnel soignant en première ligne contre le coronavirus, offrant du réconfort et une tribune à ces « oubliés d’hier » devenus « les héros d’aujourd’hui ». Les supporteurs de Ligue 1 et Ligue 2 n’ont pas attendu la crise sanitaire pour faire œuvre de générosité, mais l'élan impulsé depuis plusieurs jours par l'ensemble des groupes crève l’écran, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Des cagnottes et même des livraisons de masque

Des cagnottes ont été montées aux quatre coins de France, des banderoles de soutien ont été déployées devant des hôpitaux et des distributions de pizzas, viennoiserie ou de jus de fruits ont été organisées, photos à l’appui. Le Collectif Ultras Paris (CUP) inonde ainsi son fil Twitter d'images de soignants travaillant à l’hôpital ou dans un Ehpad brandissant des écharpes du PSG, avec des denrées alimentaires à leur côté.

Aujourd’hui

-Hopital Lariboisière (75)

-Hopital Privé du Vert Galant à Tremblay(93)

- hôpital Raincy-Montfermeil (93)

-Hôpital louis mourier Colombes(92)

-Hôpital Paul-Brousse Villejuif (94)

-Hôpital Ambroise-Paré Boulogne(92)

-Hopital Yves Le Foll St Brieuc(22)

Merci à tous pic.twitter.com/a7RemIkQfz — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 1, 2020

« Depuis que la crise a commencé il y a une vingtaine de personnes qui s’impliquent, et cinq ou six qui sont vraiment très actifs », raconte un adhérent. « Notre équipe en ce moment ce n’est plus le PSG, ce sont les infirmiers ». A Marseille, où les groupes ultras ont traditionnellement des activités sociales et caritatives, les South Winners 87 ont par exemple distribué 2.800 masques à différents hôpitaux de la ville. Plus au Nord, les Merlus Ultra ont lancé une récolte de dons de masques de protection, tabliers, surblouses, lunettes, gants ou encore gel pour le CHU de Lorient.

La cagnotte mis en place par les @CelticUltras pour rendre hommage aux héros dans les services médicaux brestois a atteint les 5 700€ depuis son lancement. 💪💪💪



Lien vers la cagnotte ➡ https://t.co/KXZM0bNFYw#JouonsLaCollectif #RestezChezVous https://t.co/fBuv8CwCSx — Stade Brestois 29 (@SB29) March 25, 2020

Les Bretons ont également lancé une cagnotte en ligne, comme l’ont fait la Brigade Loire (Nantes), le Celtic Ultra (Brest), les Indians Tolosa (Toulouse), Cœur Grenat (Metz), les Ultramarines (Bordeaux) ou le Roazhon Celtic Kop (Rennes).

« Ce geste ne sauvera pas de vie, mais à notre échelle nous permet d’être acteurs, et témoigne de tout notre soutien aux personnels hospitaliers », expliquent les Rouge et noir, avec cette maxime : « Oubliés d’hier, ils sont les héros d’aujourd’hui ».

Soignants « malmenés, sous-payés »

Avec ce slogan choc, les Rennais portent un message qui fédère la communauté des ultras français, solidaires d’une profession peu valorisée, souvent mal payée et pourtant garante d’un système de santé de qualité. « Depuis trop longtemps, le personnel soignant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et des hôpitaux d’Ile-de-France souffre de conditions de travail déplorables », écrit ainsi le CUP, appelant à apporter « tout le soutien et la force qu’ils méritent ».

Nous, Ultramarines, adressons un message particulier de soutien au personnel soignant et à tous ceux touchés par cette crise.

En ces temps difficiles, restons responsables et solidaires.

À tous, prenez soin de vous et de vos proches 💪#UB87 #Bordeaux pic.twitter.com/LZed0PZf7Q — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) March 17, 2020

Même discours à Saint-Etienne. « Le match actuel ne se déroule pas sur un rectangle vert, mais bel et bien dans nos hôpitaux, nos Ehpad, nos maisons de santé… qui ont trop souvent été délaissés », affirment les Green Angels. A Grenoble (L2), les ultras ont lancé une caisse de solidarité pour les hospitaliers « malmenés, sous-payés, en manque de moyens pour travailler dans de bonnes conditions ». Près de 20.000 euros avaient été récoltés vendredi pour « améliorer leur confort au quotidien ».

Les Green Angels mettent une cagnotte en place...

La Solidarité est une Valeur fondamentale de la Mentalité stéphanoise !

Chaque geste compte...

Merci d'avance à ceux qui participeront !

➡️https://t.co/qHNb6SAADd#ASSE #LePeupleVert#GreenAngels1992 #Coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/NsJafGw8MR — ASSE-Le Peuple Vert (@LePeupleVert42) March 30, 2020

La solidarité s’est aussi affichée via des banderoles posées sur les murs d’hôpitaux ou de centres de soin à Bordeaux ou encore Saint-Etienne. «Les anges verts soutiennent les blouses blanches», pouvait-on lire côté stéphanois.

Mi-mars, des ultras de Sochaux-Montbéliard (L2) se sont également mis « à disposition » d’associations pour faire des courses à des personnes âgées ou encore garder les enfants de personnels soignants. Ils ont par ailleurs monté une cagnotte pour financer des repas à destination des hospitaliers de Belfort-Montbéliard, avec ce message : « Générosité, solidarité et entraide sont trois mots-clefs de notre culture supporter : passons aux actes ».