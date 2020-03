FOOTBALL Les joueurs du Real Madrid et de la Juventus sont en quarantaine

Lucas Tousart face à , Cristiano Ronaldo — FEDERICO TARDITO/INSIDEFOTO/SIPA

L'UEFA n'avait pas trop le choix, et elle a fini par agir. Alors que les joueurs du Real Madrid sont en quarantaine depuis l'annonce d'un cas de coronavirus au sein de leur équipe de basket, et que ceux de la Juventus le sont aussi en raison du cas positif de leur défenseur Rugani, les deux matchs prévus mardi ont été reportés sine die. Juventus-Lyon et City-Madrid n'auront donc pas lieu la semaine prochaine.

Pour rappel, l'UEFA n'a pas encore annoncé la suspension de ses coupes européennes, même si cette décision semble ineluctable et pourrait intervenir mardi à la suite d'une conférence.